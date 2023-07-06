Мурманский центр «Рябиновый край» представил цикл мультфильмов с песочной анимацией

Мультфильм выполнен в стиле песочной анимации. Фото: скриншот видео / Русский культурный центр "Рябиновый край" / vk.com/ryabina51

В Мурманском культурном центре «Рябиновый край» представили зрителям вторую серию из нового цикла мультфильмов, созданных по рассказам Татьяны Грибановой. Мультфильм выполнен в стиле песочной анимации.

- Рассказ с очень лаконичным названием «Плетень». Но оказывается жизнь человека может быть связана с этим рукотворным ограждением. И как самое простое доброе дело становится радостью, продлевающей жизнь, - поделились в культурном центре.

Проект создан в рамках грантового конкурса «Православная инициатива-2023». Новые серии доступны в группе «Рябиновый край» во Вконтакте.

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