Новым директором Полярно-альпийского сада-института стал Евгений Боровичев

В Полярно-альпийском ботаническом саду-институте Кировска назначен новый директор. Им стал Евгений Боровичев. Фото: Полярно-альпийский ботанический сад-институт / vk.com/pabgi

В Полярно-альпийском ботаническом саду-институте Кировска назначен новый директор. Им стал Евгений Боровичев.

Итоги конкурса на соискание должности подвели в Кольском научном центре.

- Процесс избрания проходил долго. Компетенции и знания кандидатов обсуждали на ученых советах институтов, в Президиуме Кольского научного центра, в отделении биологических наук Российской академии наук. Оценивались и опыт организационной деятельности претендентов, и практика работы с людьми, и заинтересованность в укреплении авторитета и благополучия работников научных организаций, - сообщили в ботаническом саду-институте.

Евгений Боровичев свой трудовой путь в Ботаническом саду начал после окончания Петрозаводского университета, поступив в аспирантуру ПАБСИ. В последние годы он работал в Институте проблем промышленной экологии Севера, где занимал должность замдиректора по научной работе. Евгений Александрович также является заместителем гендиректора по научной работе в КНЦ РАН.

Евгений Боровичев много сил отдает укреплению связей между научными, образовательными и промышленными организациями региона для воплощения совместных социально значимых проектов, популяризации науки, сохранению биоразнообразия Мурманской области.

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