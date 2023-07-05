В Мурманской области 6 июля ожидаются дожди

В Мурманской области 6 июля будет пасмурно.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области 6 июля будет пасмурно. Погоду Кольского полуострова определит западная периферия циклона, смещающегося с севера Ботнического залива на юго-восток Баренцева моря.
- В регионе ожидается местами дождь, наиболее интенсивный ночью 6 июля, преобладающая температура воздуха днем +9+14 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
Напомним: под Заполярным заметили медведицу с медвежонком. Северян просят соблюдать осторожность.
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