Житель Мурманска разбил Mercedes соседа из-за замечания по выгулу питомца

В отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ. Фото: Иван ВИСЛОВ

Житель Мурманска попал под уголовное дело, задумав после ссоры отомстить своему соседу. Так, мужчина разбил Mercedes оппонента, припаркованный на улице Сполохи. Ущерб хозяин авто оценил в 300 тысяч рублей.

- Конфликт между мужчинами возник из-за сделанного замечания по выгулу домашнего питомца. Владельцу животного это не понравилось и он решил таким образом отомстить. Взяв топор, и, зная какой автомобиль принадлежит соседу, он разгромил машину, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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