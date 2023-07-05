Под Заполярным заметили медведицу с медвежонком

Северян просят быть внимательными и осторожными. Фото: Павел КЛОКОВ

Жителей и гостей Печенгского округа предупреждают о семействе медведей, которых заметили под Заполярным. Северян просят быть внимательными и осторожными.

- В районе 1544-го километра автодороги Р-21 «Кола», за озером Палоярви, гуляли медведица с медвежонком. Если вы увидели медведя и есть возможность его обойти, оставаясь незамеченным, то лучше сделать это незамедлительно, - сообщают в ЕДДС муниципалитета.

Напомним: в Мурманской области за год разрешили добыть 132 медведя. Всего на Кольском полуострове обитает 852 особи.

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