Футбольное поле спорткомплекса «Авангард» в Мурманске может быть готово раньше срока

В Мурманске продолжают обустраивать футбольное поле у спорткомплекса «Авангард». Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске продолжают обустраивать футбольное поле у спорткомплекса «Авангард». Ход работ на объекте оценил глава Мурманска Игорь Морарь. По его словам, поле может быть готово раньше установленных сроков.

- На сегодняшний день выполнены геодезические работы, проведено выравнивание основания под покрытие искусственной травы, уложен геотекстиль. Срок у подрядчика до конца августа, но он планирует справиться быстрее, главное, чтобы позволила погода, - отметил глава города.

Также в процессе работа по обрезке, подгонке стыков и склейке полотен искусственной травы.

Напомним: в Туломе до конца 2024 года отремонтируют дом культуры. На объекте уже наполовину смонтировали электросети и практически обновили кровлю.

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