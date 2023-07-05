Спасенные в Мурманской области зайчата отправились в московский Дом зайца

Ушастики подросли, окрепли и успешно добрались до столицы на поезде. Фото: vk.com/crimeriver

Пара спасенных в Заполярье зайчат, которых выходила мурманчанка Наталья Раевская, отправились в Москву, в Дом зайца. Ушастики подросли, окрепли и успешно добрались до столицы на поезде.

- Зайчат мы назвали Грей и Ред из-за оттенка шерсти, но оказалось, что они оба девочки. Наши зайцы - беляки. Теперь они будут жить в вольерах, дичать, общаться с другими зайцами и готовиться к выпуску в природу, - написала Наталья Раевская.

Напомним: удивленные жители Мурманской области наткнулись на северного оленя.

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