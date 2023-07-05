Два дома в Заозерске украсят муралы на северную тематику

Художники уже приступили к работе и нанесли разметку. Фото: Администрация ЗАТО город Заозерск

Муралы появятся на двух домах в Заозерске. Изображения на северную тематику украсят торцы зданий №12 и 14 на улице Ленинского Комсомола.

Художники уже приступили к работе и нанесли разметку.

- Будут изображены виды Заполярья в полярные день и ночь, а также символика Мурманской области и ЗАТО Заозерск, - сообщили в администрации муниципалитета.

Муралы создадут в рамках стратегического плана «На Севере – жить».

Напомним: в Мурманске на улице Саши Ковалева появились три каллиграфических мурала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я прилетела с очень важной миссией». Известная фигуристка Анна Щербакова гостит в Мурманске. Известная фигуристка Анна Щербакова приехала в Мурманск (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru