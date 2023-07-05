На День рыбака в Мурманске выступят группа «Дюна» и Наталья Сенчукова

Гостей ждет выступление группы «Дюна» и Натальи Сенчуковой, а также рыбная ярмарка. Фото: Иван МАКЕЕВ

В центре Мурманска 9 июля отметят День рыбака. Гостей ждет выступление группы «Дюна» и Натальи Сенчуковой, а также рыбная ярмарка.

- Выступления творческих коллективов начнутся в 15.00 на площади Пять Углов, - уточнили в правительстве Мурманской области.

Ярмарка «Наша рыба» откроется вблизи дома 11 на улице Воровского. Гости смогут приобрести свежую, копченую, замороженную рыбу, пресервы и морские деликатесы. Также можно будет отведать блюда арктической кухни с автолавок «Камбуз». Режим работы ярмарки с 12.00 до 20.00.

Напомним: фронтмен коллективов «Нейромонах Феофан» и «Пневмослон» приехал в Териберку.

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