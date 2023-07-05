На трассе в районе Териберки снимают фильм «52 герца»

Картина молодых кинематографистов из Петербурга выиграла грант от регионального минкульта. Фото: vk.com/nordfilm51

В районе Териберки с 4 по 10 июля проходят съемки короткометражного игрового фильма «52 герца». Картина молодых кинематографистов из Петербурга выиграла грант от регионального минкульта.

- Фильм снимают в основном в ночное время. Как рассказала продюсер Елизавета Толкач, в основном снимают на трассе, а ночью там меньше машин, тишина и благодаря полярному дню - красивый закатный свет, - сообщили в группе «Нордфильм».

«52 герца» будет готов к концу декабря этого года. Потом его можно будет увидеть на кинофестивалях.

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