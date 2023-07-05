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НовостиПроисшествия5 июля 2023 10:35

Северянина ждет суд за дачу взятки сотруднику Апатитско-Кировской ЦГБ

Мужчина хотел, чтобы ему оформили больничный лист
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Мужчин хотел освободиться от трудовой деятельности, незаконно оформив больничный лист.

Мужчин хотел освободиться от трудовой деятельности, незаконно оформив больничный лист.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Апатитах будут судить местного жителя, который через посредника дал взятку должностному лицу Апатитско-Кировской ЦГБ. Мужчину обвиняют по части 3 статьи 291 УК РФ.

Так, в октябре 2022 года северянин перечислил своему знакомому 11,5 тысячи рублей, чтобы тот дал взятку сотруднику больницы. Мужчин хотел освободиться от трудовой деятельности, незаконно оформив больничный лист.

- Уголовное дело направлено прокуратурой города в Апатитский городской суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Местному жителю грозит до 8 лет лишения свободы со штрафом и лишением права занимать определенные должности.

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