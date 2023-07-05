Северянина ждет суд за дачу взятки сотруднику Апатитско-Кировской ЦГБ

Мужчин хотел освободиться от трудовой деятельности, незаконно оформив больничный лист. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Апатитах будут судить местного жителя, который через посредника дал взятку должностному лицу Апатитско-Кировской ЦГБ. Мужчину обвиняют по части 3 статьи 291 УК РФ.

Так, в октябре 2022 года северянин перечислил своему знакомому 11,5 тысячи рублей, чтобы тот дал взятку сотруднику больницы. Мужчин хотел освободиться от трудовой деятельности, незаконно оформив больничный лист.

- Уголовное дело направлено прокуратурой города в Апатитский городской суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Местному жителю грозит до 8 лет лишения свободы со штрафом и лишением права занимать определенные должности.

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