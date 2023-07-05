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НовостиОбщество5 июля 2023 10:13

В поликлинике Мурманска задержали устроившего дебош мужчину

Посетитель вел себя вызывающе, ругался матом
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
На месте происшествия по сигналу тревоги выезжали сотрудники Росгвардии.

На месте происшествия по сигналу тревоги выезжали сотрудники Росгвардии.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске задержали мужчину, который устроил дебош в поликлинике на проспекте Героев-североморцев. На месте происшествия по сигналу тревоги выезжали сотрудники Росгвардии.

- Медики сообщили, что посетитель мешал нормальной работе медучреждения. Он вел себя вызывающе, ругался матом, размахивал руками, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

Северянина, 1984 года рождения, который отказал сопротивление росгвардейцам, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении него проводится проверка.

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