В поликлинике Мурманска задержали устроившего дебош мужчину

На месте происшествия по сигналу тревоги выезжали сотрудники Росгвардии. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске задержали мужчину, который устроил дебош в поликлинике на проспекте Героев-североморцев. На месте происшествия по сигналу тревоги выезжали сотрудники Росгвардии.

- Медики сообщили, что посетитель мешал нормальной работе медучреждения. Он вел себя вызывающе, ругался матом, размахивал руками, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

Северянина, 1984 года рождения, который отказал сопротивление росгвардейцам, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении него проводится проверка.

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