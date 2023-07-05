На дороге Салма - Алакуртти перевернулся грузовик Lada, пострадал человек

Водитель не справился с управлением и съехал в кювет.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Днем 4 июля на 94-м километре автодороги Салма-Алакуртти перевернулся грузовик Lada Largus. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет.
- Водителя автомобиля осмотрела бригада скорой медицинской помощи, от госпитализации он отказался, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.
Напомним: в Карелии водитель из Мурманска врезался в дерево, пострадали три человека.
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