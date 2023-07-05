Ямочный ремонт проведут в 147 дворах Мурманска

Участки дорог, где стоит сделать ямочный ремонт, мурманчане выбирали сами на портале «Наш Север». Фото: Администрация города Мурманска

В нынешнем году в Мурманске проведут ямочный ремонт в 147 дворах. Как отметил глава администрации города Юрий Сердечкин, исправление неровностей асфальта будет не точечным.

- Поврежденное покрытие срежут, участки заасфальтируют, а стыки обработают. Именно так предписывает технология, - уточнил глава администрации.

Участки дорог, где стоит сделать ямочный ремонт, мурманчане выбирали сами на портале «Наш Север». С перечнем адресов, который в итоге был утвержден для проведения работ, можно ознакомиться на сайте мэрии.

Напомним: в Мурманске в рамках нацпроекта завершился ремонт трех дорог.

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