На берегу Имандры нашли тело 32-летнего мужчины

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причины смерти мужчины. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области, на берегу озера Имандра, 30 июня нашли тело человека. Следственный комитет Мончегорска проводит проверку.

- Тела мужчины было без внешних признаков насильственной смерти. Личность погибшего установлена, им является местный житель, 1991 года рождения, - сообщил «КП»-Мурманск» старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Евгений Ребров.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причины смерти мужчины.

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