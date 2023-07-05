Жители Кольского района поймали краба на 4,7 млн рублей и пытались обжаловать приговор

Приговор вступил в законную силу. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Трое жителей Кольского района пытались обжаловать приговор, который им вынесли за незаконную ловлю камчатского краба. В апреле 2022 года в районе полуострова Рыбачий браконьеры поймали 331 особь краба, ущерб водным биоресурсам составил 4,7 миллиона рублей.

В этом году мужчин осудили по части 3 статьи 256 УК РФ, приговорив к штрафам в 100 тысяч рублей, со взысканием причиненного ущерба.

- Сторона защиты обжаловала приговор, указав, что выводы суда о виновности необоснованны и просила их оправдать, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Однако Мурманский областной суд оставил апелляцию без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

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