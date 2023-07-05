В Мурманск с рабочим визитом прибыл помощник Президента РФ Максим Орешкин

В Мурманскую область прилетел помощник Президента РФ Максим Орешкин. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Помощник Президента РФ Максим Орешкин с рабочим визитом прилетел в Мурманскую область.

Как сообщили в правительстве региона, посетит ряд промышленных предприятий, учебных заведений, общественных пространств, социальных объектов. Также помощник президента осмотрит стратегические объекты Северного морского пути — порт «Лавна», элемент Мурманского транспортного узла — ж/д мост через реку «Тулома».

Вместе с губернатором Мурманской области они встретятся с молодежью в рамках проекта «Арктический диалог» и предпринимателями Заполярья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я прилетела с очень важной миссией». Известная фигуристка Анна Щербакова гостит в Мурманске. Известная фигуристка Анна Щербакова приехала в Мурманск (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru