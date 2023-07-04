5 июля в Мурманской области будет дождливо и пасмурно

Погода в Мурманской области продолжает быть хмурой. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Погода в Мурманской области продолжает быть хмурой. Кольский полуостров находится под влиянием обширной циклонической депрессии, расположенной над северной частью Европы.

- 5 июля будет облачно, ночью с прояснениями. Временами дождь. Ветер на западе северо-восточный, на востоке юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +7+12, днем +14+19°, на северо-западе +9+14 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: в Мурманской области высадили 13 тысяч деревьев в рамках акции «Сад Памяти».

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