В Мурманской области оштрафуют нарушивших правила рыболовства северян

Рейды проводились в Печенгском округе, Терском, Кандалакшском и Кольском районах. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Мурманской области начался активный лов горбуши, из-за чего за рыбаками стали следить тщательнее. Так, во время природоохранных рейдов выявили 18 нарушений правил рыболовства за неделю.

Рейды проводились в Печенгском округе, Терском, Кандалакшском и Кольском районах.

- Также изъято три рыболовных сети и десять орудий лова, на восемь орудий лова наложен арест, - сообщили в минприроды региона.

Североморское управление Росрыболовства привлечет нарушителей к административной ответственности в виде штрафа.

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