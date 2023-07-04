В Мурманской области оштрафуют нарушивших правила рыболовства северян

Рейды проводились в Печенгском округе, Терском, Кандалакшском и Кольском районах.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Мурманской области начался активный лов горбуши, из-за чего за рыбаками стали следить тщательнее. Так, во время природоохранных рейдов выявили 18 нарушений правил рыболовства за неделю.
Рейды проводились в Печенгском округе, Терском, Кандалакшском и Кольском районах.
- Также изъято три рыболовных сети и десять орудий лова, на восемь орудий лова наложен арест, - сообщили в минприроды региона.
Североморское управление Росрыболовства привлечет нарушителей к административной ответственности в виде штрафа.
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