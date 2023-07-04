Генеральным директором ФГУП «Атомфлот» стал Леонид Ирлица

В ФГУП «Атомфлот» 4 июля назначили нового директора - им стал Леонид Ирлица. Фото: vk.com/rosatomflot

В ФГУП «Атомфлот» 4 июля назначили нового директора - им стал Леонид Ирлица. Ранее мужчина занимал на предприятии должность первого заместителя гендиректора, директора по судоходству.

- Леонид Александрович Ирлица родился 4 февраля 1970 года. Имеет высшее образование по специальности «Судовождение». В 90-х работал матросом в Мурманском морском пароходстве, затем был помощником капитана на ледоколе «Вайгач», где и построил морскую карьеру, - сообщили в «Атомфлоте».

В 2015 году мужчина являлся капитаном атомохода «Вайгач», затем был переведен на должность советника ФГУП «Атомфлот», курировал вопрос создания Автоматизированной системы управления Штаба морских операций. В 2019 году стал заместителем гендиректора.

Напомним: новым директором аэропорта «Мурманск» стал Алексей Сунденбан.

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