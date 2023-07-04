Кольская АЭС выработала более 5 млрд кВтч электроэнергии за первое полугодие 2023 года

В настоящее время в работе находятся энергоблоки № 1, 2 и 4. Фото: Кольская АЭС

Кольская атомная станция в июне текущего года выдала в энергосистему страны 618,8 млн кВтч электроэнергии, что на 15% превышает объем выработки за аналогичный период прошлого года.

За 6 месяцев текущего года Кольская АЭС выработала 5 180 млн кВтч электроэнергии. При производстве такого же количества энергии за счет сжигания органического топлива в атмосферу было бы выброшено около 2,5 млн тонн углекислого газа (СО2).

3 июля в 12.46, после завершения среднего планово-предупредительного ремонта, энергоблок № 4 Кольской атомной станции включен в сеть. В ходе ремонта осуществлены модернизация уплотнений главных циркуляционных насосов, средний ремонт реакторной установки, текущий ремонт паротурбинных установок и системы техводы ответственных потребителей.

В настоящее время в работе находятся энергоблоки № 1, 2 и 4.

На энергоблоке № 3 Кольской АЭС продолжается планово-предупредительный ремонт, по плану ведутся работы по модернизации уплотнений главных разъемов главных циркуляционных насосов, замена арматуры реакторного, турбинного цехов и газодувок системы дожигания водорода.

Диспетчерский график нагрузки станции составляет 880 МВт.

Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции - 0,07 мкЗв/час, что соответствует значениям естественного природного фона.

Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска, на берегу озера Имандра. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

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