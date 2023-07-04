Беспечно обедал на болоте. Удивленные жители Мурманской области наткнулись на северного оленя

В Мурманской области встретили дикого северного оленя, который вышел на одну из экотроп Лапландского заповедника. Фото: Т. Кочеткова / vk.com/laplandzap

В Мурманской области встретили дикого северного оленя, который вышел на одну из экотроп Лапландского заповедника. Рогатый беспечно обедал на болоте у Чунозерской усадьбы, не обращая внимания на людей.

- За одним из поворотов мы буквально наткнулись на оленя. Удивились все – и олень, и мы. Я думала, что встреча будет мимолетной, но рогач не спешил уходить. Он отошел метров на 20, какое-то время смотрел на нас, а затем спокойно продолжил кормиться пушицей, - рассказали очевидцы в группе заповедника.

Олень посматривал в сторону северян только когда они двигались, а в целом был спокоен. Красавца удалось поснимать на фотоаппарат.

Напомним: осторожных лосей у дороги Апатиты - Кировск сняли на видео.

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