Tele2 замораживает цены на тарифы

Оператор сохраняет для клиентов фиксированную абонентскую плату за тариф на срок до 1,5 года. Фото: TELE2

Tele2 защитит своих клиентов от повышения стоимости тарифов. Новым абонентам и перешедшим на открытые тарифные линейки «Мой Tele2», Black и Premium оператор замораживает цену до конца 2024 года. Подобных предложений на рынке мобильной связи нет.

Постоянные изменения в мире влияют на трансформацию и обновление многих процессов. В турбулентные времена людям особенно необходимо находить точку опоры и ощущать стабильность. Одна из основных причин беспокойства – личное финансовое положение. По данным исследования аналитического центра НАФИ, к страхам россиян на 2023 год относятся инфляция и рост цен – 29% опрошенных, снижение уровня дохода отмечают 27% респондентов. Отмечая волнение потребителей, Tele2 дает своим абонентам возможность распланировать расходы на связь до конца 2024 года.

Оператор сохраняет для клиентов фиксированную абонентскую плату за тариф на срок до 1,5 года. Пользователи Tele2, которые подключены к тарифным планам на открытых линейках «Мой Tele2», Black и Premium, могут не переживать как минимум до 31 декабря 2024 года, что стоимость тарифа изменится. Заморозка цены будет действовать также для новых клиентов, выбравших один из тарифов указанных линеек. Условия не распространяются на услуги, включенные в тариф за дополнительную плату, а также на персональные скидки.

Реклама. ООО «Т2 Мобайл»

Erid:LjN8KDR1J

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я прилетела с очень важной миссией». Известная фигуристка Анна Щербакова гостит в Мурманске. Известная фигуристка Анна Щербакова приехала в Мурманск (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru