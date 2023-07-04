В Мурманской области устанавливают предполагаемый лимит по добыче лося

Проект постановления проходит общественные обсуждения до 18 июля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На портале «Открытый электронный регион» появился проект документа, устанавливающий квоты по добыче лося в Мурманской области.

Предлагается утвердить лимит добычи лося в регионе на грядущий охотничий сезон - с 1 августа 2023 года до 1 августа 2024 года, а также квоты добычи лося в отношении каждого охотничьего угодья на тот же период.

Так, минприроды региона предлагает разрешить добыть 714 особей, что составляет 6% общей численности лосей, обитающих в Заполярье (11664 особи).

Проект постановления проходит общественные обсуждения до 18 июля.

Напомним: в минприроды Мурманской области рассказали, как считают медведей на Кольском полуострове.

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