В Мурманске на Семеновском озере 9 июля отметят День косоворотки

В Мурманске 9 июля будут отмечать национальный праздник - День косоворотки. Фото: ГОБУ "Центр народов Севера" / vk.com/mo_centr_kmns

В Мурманске 9 июля будут отмечать национальный праздник - День косоворотки. Он приурочен ко Дню апостолов Петра и Павла, когда на Руси начинался сезон сенокоса.

- По традиции в русских семьях родители дарили молодым сыновьям новые косоворотки, отмечая тем самым их вступление в пору взросления и приобщения к полноценному крестьянскому труду, - сообщили в Центре народов Севера.

Косоворотка сформировала своеобразный культурный код, узнаваемый во всем мире, наряду с русским сарафаном и кокошником. День косоворотки проводится для укрепления национального единства русского народа и всех коренных народов РФ.

Северян ждут на праздник в 14.00, возле Семеновского озера. Будет концерт, ярмарка, фотозоны, народные игры и забавы, дегустация блюд русской кухни, этнодефиле.

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