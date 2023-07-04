В минприроды Мурманской области рассказали, как считают медведей на Кольском полуострове

По последним данным минприроды Мурманской области, на Кольском полуострове обитает 852 медведя. Фото: Андрей АБРАМОВ

По последним данным минприроды Мурманской области, на Кольском полуострове обитает 852 медведя. В 2022 году в регионе насчитали 921 медведя, что является самым низким показателем за последние пять лет. Пик пришелся на 2020 год – 1118 особей.

Не первый год «КП»-Мурманск» составляет «медвежью карту», показывая наглядно, сколько косолапых водится в разных районах области. Но как именно специалисты подсчитали, что, например, в Терском районе обитает 150 медведей, а в Оленегорске с подведомственной территорией - 25? На этот вопрос наших читателей есть ответ.

- Медведей в Мурманской области считают по следам жизнедеятельности в соответствии с утвержденной методикой, также собираем информацию у охотников, по районам работают инспекторы, - рассказал «КП» начальник отдела государственного охотничьего надзора минприроды Мурманской области Дмитрий Каск.

Напомним: в Заполярье разрешили добыть 182 особи медведей.

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