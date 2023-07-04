Строительство первой за 30 лет школы в Мурманске идет по графику

На данный момент проблем с объектом нет, работы идут по графику. Фото: Администрация города Мурманска

На улице Советской в Мурманске продолжается строительство школы - она станет первым общеобразовательным учреждением, построенным в городе за последние 30 лет. На данный момент проблем с объектом нет, работы идут по графику.

- Темпы взяты хорошие, подрядчик справляется. Все буровзрывные работы по нижней части площадки завершены. Мы вышли на проектные отметки, которые позволили начать строительство. 52 буронабивные сваи смонтированы, бетонируется ленточный фундамент, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Новая школа рассчитана на 500 учеников. Помимо привычных для школы помещений, в здании будут мастерские, кабинет кулинарии и домоводства, зал для аэробики и хореографии. Сейчас на стройплощадке устанавливают бытовки и ограждение. Работы будут идти в рамках национального проекта «Образование».

Также школу строят в Казарменном переулке Мурманска.

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