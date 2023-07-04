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НовостиОбщество4 июля 2023 10:40

В Мурманске прошла всероссийская конференция по нейрохирургии

Ведущие специалисты обсудили современные методики лечения
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Современные методики лечения приехали обсуждать 120 специалистов со всей страны.

Современные методики лечения приехали обсуждать 120 специалистов со всей страны.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Восьмая всероссийская конференция по хирургии нарушений мозгового кровообращения прошла в Мурманске. Современные методики лечения приехали обсуждать 120 специалистов со всей страны.

На мероприятии выступили профессора, доктора и кандидаты наук из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Самары, Ярославля, Красноярска, Новосибирска, Перми, Рязани, Астрахани.

Как отметил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, такая встреча будет способствовать повышению профессионального уровня врачей и эффективности лечения жителей Заполярья.

В 2022 году в регионе было 2260 пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. Оказание высокотехнологичной медпомощи, к которой относятся нейрохирургические операции, совершенствуется. Сегодня проведение операций идет опережающими темпами – с начала года уже выполнено более 75% от запланированных годовых объемов.

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