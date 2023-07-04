В Мурманске прошла всероссийская конференция по нейрохирургии

Современные методики лечения приехали обсуждать 120 специалистов со всей страны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Восьмая всероссийская конференция по хирургии нарушений мозгового кровообращения прошла в Мурманске. Современные методики лечения приехали обсуждать 120 специалистов со всей страны.

На мероприятии выступили профессора, доктора и кандидаты наук из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Самары, Ярославля, Красноярска, Новосибирска, Перми, Рязани, Астрахани.

Как отметил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, такая встреча будет способствовать повышению профессионального уровня врачей и эффективности лечения жителей Заполярья.

В 2022 году в регионе было 2260 пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. Оказание высокотехнологичной медпомощи, к которой относятся нейрохирургические операции, совершенствуется. Сегодня проведение операций идет опережающими темпами – с начала года уже выполнено более 75% от запланированных годовых объемов.

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