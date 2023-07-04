В Карелии водитель из Мурманска врезался в дерево, пострадали три человека

Госпитализировали трех человек - водителя, а также пассажиров - женщину и мужчину 1996 года рождения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кемском районе Карелии произошло серьезное ДТП с участием мурманского автомобилиста. Молодой человек, не справившись с управлением, врезался в дерево.

- Вечером 3 июля на 871-м километре автодороги «Кола» 26-летний водитель из Мурманска, управляя Volkswagen Polo, не учел дорожные условия, съехал в кювет с последующим наездом на деревья, - сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Госпитализировали трех человек - водителя, а также пассажиров - женщину и мужчину 1996 года рождения.

Напомним: в Мурманской области с начала года произошло 35 ДТП с участием диких животных.

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