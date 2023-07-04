В центре Мурманска на День рыбака ограничат движение

Во второе воскресенье июля традиционно отмечается День рыбака, один из самых важных праздников в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Во второе воскресенье июля традиционно отмечается День рыбака, один из самых важных праздников в Мурманской области. Водителей в Заполярье предупреждают, что в этот день в центре Мурманска будет ограничено движение.

- Временные ограничения движения, остановки и стоянки всех видов транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца будут действовать с 00.00 до 23.00 9 июля на улице Ленинградской, от улицы Профсоюзов до улицы Воровского и по улице Воровского, от Коминтерна до проспекта Ленина, - сообщили в администрации Мурманска.

Напомним: водителей в Мурманской области просят учесть во время поездок перекрытие дороги Кола - Мурмаши с 8 по 9 километры 5 июля. В период с 13.00 до 16.00 здесь будут проходить взрывы в рамках комплексного развития Мурманского транспортного узла. При этом движение ограничат не дольше чем на час.

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