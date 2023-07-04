В фонд «Защитники Отечества» Мурманской области за месяц поступило 180 обращений

За месяц работы в региональное отделение поступило более 180 обращений. Фото: Антон ЗАБИРОВ

1 июня в Мурманске начал работать филиал фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Специалисты оказывают помощь ветеранам боевых действий и семьям, чьи мужья не вернулись с зоны проведения спецоперации.

За месяц работы в региональное отделение поступило более 180 обращений.

- Так, Михаилу, который в числе первых обратился за поддержкой, помогли получить медицинскую помощь узких специалистов, договорились о посещении им на безвозмездной основе бассейна в спорткомплексе Видяево. В настоящее время специалисты помогают участнику СВО оформить документы на получение инвалидности, - сообщили в оперштабе Мурманской области.

Северянам могут помочь в получении путевки на санаторно-курортное лечение, лекарств, специальных медицинских изделий и средств реабилитации, оформлении различных документов, с трудоустройством, переобучением.

Отделение фонда «Защитники Отечества» находится по адресу Мурманск, пр. Ленина, 23/1, телефон +7(921)031-79-28.

Напомним: сбор гуманитарной помощи для военнослужащих и жителей территории, которые затронула спецоперация, в Мурманской области не прекращается ни на день. За более чем год СВО из Заполярья отправили тонны вещей, которые нужны попавшим в непростые условия людям.

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