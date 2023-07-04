Дорогу Кола - Мурмаши закроют на час из-за взрывов

Водителей в Мурманской области просят учесть во время поездок перекрытие дороги Кола - Мурмаши с 8 по 9 километры 5 июля.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Водителей в Мурманской области просят учесть во время поездок перекрытие дороги Кола - Мурмаши с 8 по 9 километры 5 июля. В период с 13.00 до 16.00 здесь будут проходить взрывы в рамках комплексного развития Мурманского транспортного узла. При этом движение ограничат не дольше чем на час.
- В целях безопасности убедительно просим 5 июля воздержаться от похода на кладбище с 13.00 до 16.00, - предупредили северян в минтрансе Мурманской области.
Напомним: в Мурманской области продолжается строительство железнодорожного моста через реку Тулому, который возводят в рамках проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла». В начале июня подрядчик поднял четвертый пролет конструкции протяженностью в 110 метров.
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