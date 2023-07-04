Военный пенсионер из Североморска незаконно получил 1,5 миллиона рублей

Северянину грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

68-летний военный пенсионер из Североморска незаконно получал повышенную пенсию, за что попал под уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

В 2001 году северянин ушел с военной службы и стал получать выплаты с применением районного коэффициента 1,4 за то, что жил в условиях Крайнего Севера. Однако после мужчина переехал в Белгородскую область, правда, Пенсионный фонд об этом не уведомил.

- С 2003 по 2020 годы обвиняемый незаконно получил выплаты в сумме более 1,5 миллиона рублей, причинив бюджету Российской Федерации имущественный ущерб в особо крупном размере, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Северянину грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним: в Мурманскстате рассказали, сколько составляет пенсия в Мурманской области. Так, в среднем пожилые северяне получают 25,8 тысячи рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я прилетела с очень важной миссией». Известная фигуристка Анна Щербакова гостит в Мурманске. Известная фигуристка Анна Щербакова приехала в Мурманск (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru