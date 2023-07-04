В Мурманск прилетит помощник президента Максим Орешкин

В Мурманскую область с рабочим визитом прибудет помощник президента Максим Орешкин. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманскую область с рабочим визитом прибудет помощник президента Максим Орешкин. Об этом «КП»-Мурманск» сообщил информированный источник.

В планах - общение с представителями правительства Мурманской области, а также с активом рабочей молодежи региона и ряд других встреч. Точная программа визита пока неизвестна.

С ноября 2016 года Максим Орешкин был главой Минэкономразвития, в должности пробыл четыре года. В 2017 году стал специальным представителем президента по вопросам торгово-экономического сотрудничества с Японией, через год стал председателем совета Центра стратегических разработок, в 2020 году - помощником президента.

Напомним: в конце июня стало известно, что в Мурманской области впервые гостят представители сразу 16 стран. Их сопровождает посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.

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