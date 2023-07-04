Экотехнопарк в Мурманской области приостановил работу из-за опасного предмета

Работников полигона эвакуировали, также на место прибыли представители экстренных служб. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Работу экотехнопарка в Мурманской области временно приостановили после обнаружения при сортировке мусора предмета, похожего на противотанковую мину. Работников полигона эвакуировали, также на место прибыли представители экстренных служб.

- После того, как специалисты убедились в безопасности предмета, работа экотехнопарка возобновилась. Представители Росгвардии идентифицировали находку как отработанную дымовую шашку, - сообщили в пресс-службе Мурманского филиала АО «Ситиматик».

Угрозы для жизни людей находка не представляла.

Напомним: во время земляных работ при реконструкции Восточно-Объездной дороги рабочие нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Опасность такой находки в том, что она могла сдетонировать во время взрывов, которыми убирают скалу на участках, где дорогу планируют расширить.

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