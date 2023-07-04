Очевидцы сообщили о взрыве машины в центре Мурманска

Пожар на Володарского случился около 4 утра 4 июля. Фото: МЧС по Мурманской области

В ночь на 4 июля в центре Мурманска произошло ЧП: на улице Володарского загорелась иномарка. По сообщениям очевидцев, этому предшествовали взрывы.

- В 03.55 была взорвана машина. Сразу вышли сотрудники МВД. Пожарные приехали через несколько минут. Судя по звукам - было несколько взрывов - пишет очевидец, - сообщает Telegram-канал «Мурманск».

В МЧС по Мурманской области подтвердили, что в 3.55 у дома №4 на улице Володарского случилось возгорание машины. Про взрывы пока уточнения нет.

Напомним: в Мурманской области на шестом километре автодороги Кола - Лотта произошло ДТП с участием одной машины. Водитель грузовика сбил лося.

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