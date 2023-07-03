Жителям Мурманской области рассказали, из-за чего может возникнуть аллергия

В Мурманской области с 3 по 9 июля проходит Неделя сохранения иммунной системы, которая посвящена Всемирному дню борьбы с аллергией. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области с 3 по 9 июля проходит Неделя сохранения иммунной системы, которая посвящена Всемирному дню борьбы с аллергией.

Число аллергических болезней ежегодно растет, также увеличивается степень их тяжести. По прогнозам ВОЗ, к 2050 году такими заболеваниями будет страдать большая часть населения мира. Сегодня примерно 30-40% людей на Земле сталкивается с аллергическими заболеваниями, а всего известно более 20 тысяч аллергенов.

Заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Маргарита Петухова рассказала, из-за чего может появиться аллергия.

- Аллергические реакции могут возникнуть на продукты питания, бытовую химию, пыль, табачные изделия, укусы насекомых, на воздействие температуры воздуха, цветение растений, шерсть животных, лекарственные препараты и многое другое. Достаточно часто аллергия возникает на белковые продукты, цитрусовые и шоколад, – говорит специалист.

В зависимости от того, как аллерген попал в организм, так и будет проявляться аллергия. К местным симптомам относятся различные высыпания на коже, отек слизистой носа, покраснение и боли в области конъюнктивы. Также могут быть более опасные симптомы - затруднение дыхания, свистящее дыхание, одышка, бронхоспазм, астматические приступы, отек Квинке.

Врач перечислила основные факторы, которые влияют на появление аллергии. Среди них – присутствие болезни в анамнезе у одного или обоих родителей, неблагополучная экологическая обстановка, интоксикация организма вредными веществами, стрессовые ситуации, бесконтрольное употребление антибиотиков или других лекарственных препаратов, нездоровое питание.

Для профилактики аллергических заболеваний нужно вести здоровый образ жизни, следить за рационом питания, отказаться от курения и употребления алкоголя, регулярно проходить медосмотры, а также не употреблять лекарственные препараты, БАДы и витамины без назначения врача.

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