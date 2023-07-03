Концерн «Росэнергоатом» начал поставлять низкоуглеродную электроэнергию сети магазинов X5 Group. Фото: Кольская АЭС

Концерн «Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») через свою дочернюю компанию АО «АтомЭнергоСбыт» приступил к поставкам низкоуглеродной электроэнергии для порядка 500 магазинов X5 Group (крупнейшая розничная торговая компания России, управляющая продуктовыми торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») в Курской, Мурманской, Смоленской и Тверской областях. Кроме того, в рамках подписанных соглашений компании достигли договоренности по расширению географии сотрудничества.

- Сегодня, когда экологическая повестка в России стала частью программы государственного развития, а решение экологических проблем остается одной из национальных целей, можно с уверенностью сказать, что низкоуглеродная электроэнергия АЭС становится еще более востребованной, а ее поставка больше не ограничивается оптовым рынком, но доступна потребителям и розничного рынка. Успешный пример сотрудничества с крупнейшим в стране ритейлером X5 Group открывает новые возможности для розничных потребителей – внести свой личный вклад в снижение углеродного следа и повышение экологической безопасности, - отметил заместитель генерального директора - директор по сбыту Концерна «Росэнергоатом», председатель совета директоров АО «АтомЭнергоСбыт» Александр Хвалько.

Он также напомнил, что темпы реализации низкоуглеродной или «зеленой» электроэнергии активно растут с 2021 года. Предпосылками для развития этого направления, по его мнению, стали как долгосрочный тренд по декарбонизации стран и компаний во всем мире, так и усиление повестки устойчивого развития и социальной ответственности бизнеса в части воздействия на окружающую среду непосредственно в России.

Сегодня среди действующих контрагентов крупнейшей генерирующей компании страны не только крупные экспортно ориентированные производители - участники оптового рынка электрической энергии и мощности (ОРЭМ), но и ответственные потребители розничного рынка электроэнергии, приоритетом которых является выполнение своих обязательств по сокращению эмиссии СО2.

Сегодня в России экологические требования становятся важным условием при выстраивании новых проектов в промышленности и при создании инфраструктуры. Значительное внимание уделяется разработке и внедрению новых технологий, направленных на защиту окружающей среды. Инициативы в сфере экологии становятся важными направлениями волонтерской и наставнической деятельности. По инициативе президента России с 2019 года ведется работа по ряду направлений национального проекта «Экология», таких, как утилизация и переработка отходов, ликвидация свалок, сохранение лесов и водоемов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и экологического воспитания, сохранение биологического разнообразия.

Концерн «Росэнергоатом».

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