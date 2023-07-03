«Лето – это маленькая жизнь». Гид по приключениям, чтобы прожить ее максимально насыщенно

Летний период – время отпусков, отдыха и перезагрузки. Фото: TELE2

Летний период – время отпусков, отдыха и перезагрузки. Вместе с Tele2 составили список приключений «для тех, кто видел все». Это не только портал с приключениями в разных городах России, но и подборка скидок и бонусов на путешествия для абонентов Tele2.

Приключения в Мурманске:

Нырнуть в Северный Ледовитый океан. Согласитесь, окунуться в самый холодный океан в мире – уже само по себе приключение. Поэтому не скроем: это вариант для ценителей настоящего экстрима. Сертифицированные инструкторы проведут вас по скальному рифу, познакомят с разнообразием подводного мира. Здесь вы сможете увидеть заросли морской капусты, фикуса, колонии гребешка и морского ежа, камчатского краба в естественной среде. Возможна встреча и с большими рыбами, такими, как треска и палтус. А если повезет, на расстоянии можно будет увидеть китов, косаток и дельфинов. Подарите себе незабываемые впечатления на краю земли! А Tele2 поддержит вашу решимость скидкой.

Погонять на квадроциклах по тундре. Бескрайняя тундра, северный лес, ледяные озера... Звучит не очень по-летнему, правда? Такой отдых подойдет тем, кто жаждет экстрима и незабываемых впечатлений. Поездка на квадроциклах по просторам кольского края позволит вам испытать себя на смелость среди суровой арктической природы. Туры отличаются по уровню подготовки и вашим ожиданиям от поездки. Несмотря на то, что вы выберете, вам предоставят экипировку, а в пути сопроводит опытный инструктор. От Tele2 – скидка 15% на тур. Дерзайте!

Покорить Баренцево море на сапе. Баренцево море – окраина Северного Ледовитого океана. Его суровые холодные воды ждут настоящих смельчаков и любителей приключений. Отправиться в такое можно на сапе. В отличие от серфинга на сап-доску может без труда встать даже новичок. Гулять отправляйтесь на Кольский залив: здесь воды не такие бурные, как в открытом море. Tele2 дарит скидку 500 рублей на такое приключение в компании опытных инструкторов. Оборудованием вас тоже обеспечат. Вперед!

Приключения за пределами Мурманска:

Не хотите исследовать подводный мир? Исследуйте подземный! Карстовые пещеры — одно из красивейших мест Пинежья (Архангельская область). Здесь находится самая протяженная сеть подземных ходов на территории всего Европейского Севера России. Кроме пещер, Пинега удивит вас водопадом «Святой источник», архитектурой северных деревень, походами по лесу и возможностью получить незабываемые впечатления. Экскурсию на водопад Tele2 преподносит своим абонентам в подарок.

Нырнуть в Мраморный каньон. Тот самый, что находится в знаменитом горном парке «Рускеала». Заглянув в глубину бирюзовой воды, вы увидите и почувствуете самое захватывающее и недоступное: уходящие вглубь отвесные стены, ощущение полета и невесомости. Конечно, ваше погружение будет проходить вместе с инструктором и под его чутким руководством. Это в первый раз. А дальше - кто знает? - может, в копилку ваших хобби прибавится еще одно? В любом случае, попробовать стоит. Тем более что это можно сделать со скидкой 10%.

А теперь к менее экстремальному, однако силы здесь будут нужны. Выковать гвоздь в Устюжне. Устюжна издревле считалась оружейным центром России. Этим славится она и сейчас. В творческой кузнечной мастерской вам предложат окунуться в атмосферу быта мастеров и побывать в роли молотобойца. Благодаря бонусу от Tele2, абоненты оператора смогут выковать любой сувенир и забрать его с собой в качестве подарка. Будьте внимательны: необходима предварительная запись, посещение кузницы проходит только в группах.

Приключений еще больше, чем кажется! Изучите остальные варианты для путешествий вместе с гидом по приключениям. На портале можно найти подборку интересных и нестандартных мест и развлечений в Архангельске, Великом Новгороде, Вологде, Калининграде, Мурманске, Петрозаводске, Пскове и Санкт-Петербурге.

Если вы – абонент Tele2, то отдых станет еще выгоднее: помимо того, что оператор поможет оставаться на связи и делиться эмоциями от приключений онлайн, он дарит своим клиентам скидку на путешествия или вовсе предлагает их бесплатно. Для получения бонуса нужно зайти на сайт adventure.tele2.ru, кликнуть на карточку понравившегося предложения и нажать «получить промокод» внизу страницы. Набирайтесь впечатлений и делитесь ими с надежной связью Tele2!

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