В Териберке ограничили выход судов в Баренцево море

В Кольском районе ввели режим повышенной готовности из-за плохой погоды.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Кольском районе ввели режим повышенной готовности из-за плохой погоды. Выход судов из Териберки в Баренцево море ограничили.
- Введено ограничение выхода маломерных судов с 14.00 3 июля до 00.00 04 июля на территории сельского поселения, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.
Напомним: жителей Мурманской области предупреждают об учениях со стрельбой.
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