В Териберке ограничили выход судов в Баренцево море

В Кольском районе ввели режим повышенной готовности из-за плохой погоды. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Кольском районе ввели режим повышенной готовности из-за плохой погоды. Выход судов из Териберки в Баренцево море ограничили.

- Введено ограничение выхода маломерных судов с 14.00 3 июля до 00.00 04 июля на территории сельского поселения, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

Напомним: жителей Мурманской области предупреждают об учениях со стрельбой.

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