Водитель вылетел через лобовое. В центре Мурманска произошло ДТП с пострадавшим

Рано утром в центре Мурманска произошло серьезное ДТП с участием одной машины. Фото: скриншот видео / t.me/murmansk_chp

Рано утром в центре Мурманска произошло серьезное ДТП с участием одной машины. Водитель Hyundai врезался в фонарный столб.

- По предварительной информации, около 4.20 3 июля в районе дома №32 на проспекте Ленина водитель Hyundai не справился с управлением и наехал на препятствие - опору освещения, - прокомментировали «КП»-Мурманск» в пресс-службе УГИБДД региона.

Водителя обслужили амбулаторно. Как сообщают очевидцы, мужчина вылетел через лобовое стекло.

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