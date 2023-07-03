Житель Архангельска затащил женщину в кусты и изнасиловал

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Архангельске задержали 39-летнего местного жителя, который изнасиловал женщину. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ.

- По версии следствия, вечером 1 июля на проспекте Московском северянин напал на женщину, затащив ее в кусты, и изнасиловал. Прохожие услышали крики и позвонили в полицию, а также обратились к проезжающему мимо наряду Росгвардии, которые задержали мужчину, - сообщили в Следственном управлении СКР по Архангельской области и НАО.

Следствие будет ходатайствовать перед судом, чтобы архангелогородца заключили под стражу.

Напомним: жителя Ковдора осудили за порку ремнем племянника-инвалида.

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