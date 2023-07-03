Директора школы в Североморске могут уволить за прием на работу своей сестры

Теперь директору грозит увольнение в соответствии с законодательством РФ.
Фото: Олег ФИЛОНОК
Директор одной из школ в Североморске может лишиться своей должности из-за конфликта интересов. Как выяснила прокуратура, в сентябре 2021 года руководитель учебного заведения взял на работу учителем свою сестру.
- Руководители муниципальных учреждений должны принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Директор образовательной организации такие меры не принял, после чего прокуратура города внесла представление в адрес начальника Управления образования администрации Североморска, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.
Теперь директору грозит увольнение в соответствии с законодательством РФ.
Напомним: в Мурманске уволили директора гимназии №2 Марину Скворцову.
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