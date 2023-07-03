С человека - по 30 копеек. Северяне могут помочь отправить мальчика из Мурманска на лечение в Китай

Семья Миши не опускает руки и занимается его лечением. Фото: Алеся Кирякина

Мише Кирякину из Мурманска - пять лет, и уже три года он живет с диагнозом «атипичный аутизм». Несмотря на то, что это непростое заболевание, при раннем выявлении и интенсивной помощи в медучреждениях ребенок может жить в обществе и взаимодействовать с другими людьми.

Семья Миши не опускает руки и занимается его лечением.

- Было много сделано и пройдено своими силами. Сегодня мы уже многого достигли. Но Мише по прежнему нужны помощь и реабилитация. Пока у нас еще есть время ему помочь и есть все шансы, что Миша заговорит. Больница в Китае приглашает нас на лечение в октябре. За эти годы свои ресурсы мы исчерпали. Я прошу о помощи для моего сына!!! Я верю, что вместе у нас получится ему помочь!!! - обратилась к северянам мама мальчика Алеся Кирякина.

Всего для того, чтобы с Мишей смогли поработать китайские специалисты, надо собрать 831 тысячу рублей (это не только счет от клиники, но и стоимость визы, перелетов и переездов), 652 тысячи рублей уже удалось собрать. Если разделить остаток суммы на всех жителей Мурманской области, то получится, что каждый северянин может пожертвовать всего 30 копеек, чтобы помочь мальчику. Смешные деньги для важного дела.

Узнать реквизиты для перевода и новости о Мише можно в его группе поддержки в «ВКонтакте».

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