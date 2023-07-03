32-летний житель Кандалакши сломал своему отцу ребра

Выяснилось, что семейный конфликт произошел у них дома. 32-летнего злоумышленника задержали полицейские. Фото: Антон ЗАБИРОВ

56-летний кандалакшанин оказался в больнице после того, как поссорился с сыном. Последний избил отца, сломав ему ребра. Медики расценили травмы, как причинившие средний вред здоровью.

Выяснилось, что семейный конфликт произошел у них дома. 32-летнего злоумышленника задержали полицейские.

- Задержанный вину свою отрицать не стал и сообщил, что в момент конфликта был пьян и потерял над собой контроль, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

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