32-летний житель Кандалакши сломал своему отцу ребра

Выяснилось, что семейный конфликт произошел у них дома. 32-летнего злоумышленника задержали полицейские.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
56-летний кандалакшанин оказался в больнице после того, как поссорился с сыном. Последний избил отца, сломав ему ребра. Медики расценили травмы, как причинившие средний вред здоровью.
Выяснилось, что семейный конфликт произошел у них дома. 32-летнего злоумышленника задержали полицейские.
- Задержанный вину свою отрицать не стал и сообщил, что в момент конфликта был пьян и потерял над собой контроль, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
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