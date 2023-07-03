В Мурманской области начался активный лов горбуши

На водоемах с удочками уже стоят рыбаки. Фото: Виктория Горевских

В Мурманской области начали активно ловить горбушу. Специалисты прогнозировали, что в этом году к нашим берегам зайдет в два раза больше этой рыбы.

Так, на водоемах с удочками уже стоят рыбаки, а за лицензиями на рыболовные участки выстраиваются очереди.

Очередь за рыболовной путевкой на Титовке. vk.com/fishing51

Чаще всего горбушу ловят в Умбе и Варзуге. Правда, северяне отмечают, что клюет пока что нехотя.

- Такого как в 2021 году нет. Рыба заходит, но берет не очень охотно, надо вымучивать, - пишут в группе Fishing 51. Рыбалка и Охота на Кольском п-ове.

Напомним: в минприроды региона рассказали, где и сколько можно поймать горбуши в Мурманской области.

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