В Мурманской области выделили 6,7 миллиарда рублей на поддержку семей с детьми

В Мурманской области в 2023 году выделили 6,7 миллиарда рублей на поддержку семей с детьми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мурманской области в 2023 году выделили 6,7 миллиарда рублей на поддержку семей с детьми. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис.

- Больше 70 тысяч или больше 65% - охват семей в Заполярье, которые получают меры поддержки, - отметил глава региона.

В регионе действует единое пособие на ребенка, которое назначено более 13 тысячам семей, а также региональное пособие «Зарплата мамы», бесплатное обучение детей из многодетных семей в колледжах региона.

Напомним: в Мурманской области родители первоклассников получат региональное пособие.

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