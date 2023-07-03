В Мурманске в рамках нацпроекта завершился ремонт трех дорог

В Мурманске продолжается ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске продолжается ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Работы идут в активном темпе независимо от погоды.

Так, уже полностью отремонтированы три участка дорог – на улице Планерной, улице Карла Маркса и улице Шмидта. Об этом сообщил глава администрации города Юрий Сердечкин.

- Приступили к ремонту участков тротуаров в Первомайском и Октябрьском округах. Он выполняется на средства дорожного фонда, - отметил глава администрации.

Также наполовину готов участок улицы Георгия Седова (от Верхне-Ростинского шоссе до пр. Северного). Сейчас рабочие заняты восстановлением колодцев, а также устройством бортовых камней.

Напомним: движение на автоподъезде к Териберке ограничат на три дня из-за съемок фильма.

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