В военно-морском клиническом госпитале Североморска выступила рок-группа «АнимациЯ»

Артисты пожелали бойцам скорейшего выздоровления. Фото: пресс-служба СФ

В 1469-м военно-морском клиническом госпитале Североморска выступила рок-группа «АнимациЯ». Музыканты устроили концерт для военнослужащих, находящихся на лечении, в том числе для участников СВО.

- Лидер группы Константин Кулясов рассказал о творческом пути музыкального коллектива и отметил, что его песни пропитаны любовью к Родине, русской культуре, стране и ее природе. Выступление артистов началось с известной песни «Родина», - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Артисты пожелали бойцам скорейшего выздоровления и поблагодарили их за мужество, героизм и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых задач.

Также руководителю группы «АнимациЯ» вручили благодарственное письмо от командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева.

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