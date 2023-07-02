В Мурманске на Кольском проспекте произошло серьезное массовое ДТП

По словам очевидцев, пассажира одной из иномарок увезли в больницу. Фото: t.me/groupmurmansk

Вечером 2 июля в Мурманске на Кольском проспекте, 51 произошло серьезное массовое ДТП. Столкнулись три автомобиля, происшествие попало на видео.

- По предварительной информации, в 19.50 водитель Renault не учел безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля и столкнулся с Nissan, который в свою очередь по инерции столкнулся с Renault, - сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.

На месте работают сотрудники скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции. Движение затруднено, две полосы перекрыты.

По словам очевидцев, пассажира одной из иномарок увезли в больницу с серьезными травмами. Информация уточняется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почувствовал неладное и не зря. В Зеленоборском неравнодушный мужчина спас из горящего дома пять человек. В Зеленоборском мужчина спас из пожара пять человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru